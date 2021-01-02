لبنان | لقاء سيدة الجبل: لموقف واضح من كلام قائد الحرس الثوري الايراني

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لقاء سيدة الجبل والمبادرة الوطنية
طالب “لقاء سيدة الجبل” “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش ومجلس الدفاع الأعلى بموقف واضح وصريح وعاجل، ردا على إعلان قائد الحرس الثوري الإيراني أن صواريخ لبنان هي الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل”.
وحمل اللقاء، في بيان، “الأمين العام لحزب الله مسؤولية أي مغامرة عسكرية نيابة عن إيران يجعل من خلالها لبنان ساحة مواجهة أو صندوقة بريد، لتبادل رسائل التصعيد التي تريدها جمهورية الملالي الخمينية”.
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