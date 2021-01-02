لبنان | تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة حتى هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 06:04 مساءً - منذ 8 دقائق آخر تحديث: 2 - يناير - 2021 5:52 مساءً زينة عكر أصدرت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر قرارا بتمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2020 وجاء فيه:

“المادة الأولى: تمدد صلاحية كافة تراخيص حمل الأسلحة الممغنطة التي يبدأ رقمها ب2020 الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني من 1/1/2020 حتى 30/6/2021. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 3/1/2021”

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