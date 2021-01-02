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آخر تحديث: 2 - يناير - 2021 4:42 مساءً
راشيا
عثرت الأجهزة الأمنية بعد بلاغ من أحد رعاة الماشية على جثة تعود للمواطن ج.عبد الحق جثة هامدة في منطقة حرجية بين قريته عين عطا وبلدة عين حرشا المجاورة لبلدته في قضاء راشيا، مصابة بطلق ناري، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بانتظار وصول الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي.
إشارة الى أن عبد الحق كان قد فقد الاتصال به قبل عشرة أيام، حيث كثفت الأجهزة الأمنية والقضائية عمليات بحثها وتحرياتها للكشف عن مكان تواجده، قبل أن يتم العثور عليه ظهر اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فُقد الاتصال به قبل 10 أيام … العثور على جثة شاب في راشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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