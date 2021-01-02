- 1/2
- 2/2
مخابرات الجيش
تسلمت دورية من مخابرات الجيش، الشبان الثلاثة الذين كانوا في حادثة إطلاق النار أمس في سوق الضيعة في مدينة الهرمل، وأدت الى سقوط قتيل وجريحين، تم نقلهم الى أحد المراكز العسكرية للتحقيق، فيما يسير الجيش دوريات في شوارع المدينة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
وكان الجيش نفذ ليل أمس عدة مداهمات بحثا عنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مخابرات الجيش تسلمت الشبان الذين كانوا في حادثة إطلاق النار في الهرمل أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.