لبنان | مخابرات الجيش تسلمت الشبان الذين كانوا في حادثة إطلاق النار في الهرمل أمس

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ 23 دقيقة

تسلمت دورية من مخابرات الجيش، الشبان الثلاثة الذين كانوا في حادثة إطلاق النار أمس في سوق الضيعة في مدينة الهرمل، وأدت الى سقوط قتيل وجريحين، تم نقلهم الى أحد المراكز العسكرية للتحقيق، فيما يسير الجيش دوريات في شوارع المدينة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وكان الجيش نفذ ليل أمس عدة مداهمات بحثا عنهم.