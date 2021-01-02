لبنان | إقفال أمانة السجل العقاري في زحلة والبقاع الغربي

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إقفال أمانة السجل العقاري في زحلة والبقاع الغربي
أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، قرارا قضى بإقفال دائرة أمانة السجل العقاري في زحلة ودائرة أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي الكائن مركزهما في سرايا زحلة، بدءا من يوم الاثنين المقبل الواقع في 4 الحالي ولغاية صباح الخميس في 7 منه، بعد ثبوت إصابة إيجابية بفيروس كورونا بين موظفي دائرة البقاع الغربي.
وأوعز المحافظ أبو جوده الى رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط “متابعة موضوع اجراء فحوص الـPCR لجميع الموظفين التابعين لدائرتي أمانة السجل العقاري وجميع المخالطين، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على أن يتم لاحقا إتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص”.
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