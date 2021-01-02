لبنان | صرخة عناصر ورتباء الجمارك… إلى متى الغبن اللاحق بنا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ 52 دقيقة

صرخة اطلقها عناصر من الجمارك عبر “صوت بيروت انترناشونال” مفادها انه منذ ثلاثة عشر سنة وخفراء ورتباء الجمارك يعانون من الغبن، كون الادارة لم تقدم على فتح ابواب الامتحانات لترقيتهم، تارة بحجة ان ملاك الضابطة صغير، وتارة بسبب خلافات داخلية . وقال احد العناصر “كل الاسلاك العسكرية الشبيهة بالدولة تأخذ ترقياتها في ملاك اسلاكها العسكرية بانتظام وفي الموعد، لماذا هذا الاجحاف بحق حوالي 1000 عنصر جمركي؟ كيف لبلد ان ينهض و قطاع مالي ضريبي مهم كادارة الجمارك متصدع ومنهك بسبب الاهمال و الاجحاف بحق عناصره، علماً ان ادارة الجمارك هي الخط الاول لتحصيل الارادات و جبايتها لوزارة المالية والدولة اللبنانية، وارقامها المرتفعة ضمن المضبوطات ومنع التهريب والغرامات” واضاف “كيف تريد لذراع البلد المالية ان تنتظم في جبي وتحصيل الاموال ومكافحة التهريب وهي المتأكل حقها معنويا قبل ان يكون مادياً”؟

وشرح “هناك اقتراح مشروع معجل مكرر يرمي الى تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية موجود في لجنة المال والموازنة يجب تعديله ووضعه على جدول اعمال جلسة تشريعية لمجلس النواب، علماً ان دورة خفراء جديدة قيد الالتحاق بالضابطة بنفس رتبة عسكر عمر خدمته تجاوزت الثلاث عشر سنة خدمة عالارض”، واكد ان مطلبنا ” حلحلة ودعم هذه القضية لمناصرة الحق بوجه الباطل”.