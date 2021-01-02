لبنان | أبو شرف: وضعنا غير سليم ومسؤولية المواطن تضاهي مسؤولية الدولة

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ 60 دقيقة

أوضح نقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​، في حديث تلفزيوني، انه “تابعنا ولاحظنا في الفترة الاخيرة انه يوجد نوع من الاهمال والاستهتار من قبل الشعب اللبناني، وقد يصل لبنان الى السيناريو الايطالي، في حالي بقيت الامور على ما هي عليه حالياً، لذلك فإن الوضع الصحي اللبناني خطير”.

وشدد ابو شرف على ان “مسؤولية المواطن تضاهي مسؤولية ​الدولة​، و​وزارة الداخلية​ لا يمكنها فرض التدابير بالقوة والفحوصات التي تم اخذها قبل احياء الحفلات والسهر لا تعني انه لا يوجد مشكلة لان الفيروس قد لا يظهر في البداية”، مبيناً ان “الدول الخارجية اغلقت ​المطاعم​ و​الملاهي الليلية​ للحد من انتشار الفيروس ولكن في لبنان الامر اختلف و​الوضع الاقتصادي​ المأزوم منع ​اقفال​ المرافق السياحية”، لافتاً الى ان “زيادة أعداد فحوص الـPCR أعطت أرقاماً مرتفعة كما أن عدم التقيد بالاجراءات زاد من أعداد الاصابات ووضعنا غير سليم ومسؤولية المواطن تضاهي مسؤولية الدولة، ونتيجة الاستهتار سنشهد في الأيام المقبلة زيادة كبيرة بعدد الاصابات لم نكن نتوقعها، وبين انهيار النظام الصحي والانهيار الاقتصادي أرى أن ​الصحة​ هي الاولوية فالانهيار الاقتصادي يمكن تعويضه لاحقا”.

وشدد على ان “لبنان يشهد هجرة كبيرة للأطباء ومن أصحاب ​الكفاءات​ في الوقت الذي نحن بحاجة اليهم”.