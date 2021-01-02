كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 42 دقيقة وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم عبر حسابها الخاص على تويتر قائلة: “رصاص طايش… او أيادي طايشة؟ ما في فرق… النتيجة وحدة. طلبت من النيابة العامة تلاحق الفاعلين وإذا توسّط اي سياسي طايش لحماية المرتكبين، لازم يتلاحق كمان. ممنوع ترك شعبنا لحكم القدر”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نجم: إذا توسّط اي سياسي طايش لحماية المرتكبين.. لازم يتلاحق كمان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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