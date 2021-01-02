لبنان | فقدان الإتصال بشاب في منطقة الأرز والقوى الأمنية تتحرك

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 10:11 مساءً

أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام في بشري عن فقدان الاتصال بالشاب يوسف كيروز منذ بعد ظهر اليوم في منطقة الأرز، بعد أن ركن سيارته في إحدى محطات الوقود.

وهو، بحسب المعلومات المتوافرة، كان قد أجرى اتصالا بغرفة عمليات قوى الأمن يناشدهم فيه التدخل لان هناك من يلاحقه.

وتحركت على الفور القوى الأمنية، بحثا عنه، طالبة تزويدها بكلاب بوليسية لتفعيل عملية البحث.