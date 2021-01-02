جورج كتانة
أشار الأمين العام لـ”الصليب الأحمر اللبناني” جورج كتانة، إلى “أنّنا خلال الأيّام الثلاثة الأخيرة، بدأنا بنقل ما يعادل الـ100 مصاب بفيروس “كورونا” المستجد يوميًّا إلى المستشفيات”، مركّزًا على أنّ “مستشفيات بيروت لم تعدقادرة على استيعاب إصابات جديدة، وندرس مع المعنيّين إمكانيّة نقل المصابين إلى مستشفيات خارج بيروت وجبل لبنان”.
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ “الخطورة كبيرة بالنسبة إلى قدرة المستشفيات على الإستيعاب، وهناك مستشفيات قد تعتبر أنّ الأولويّة هي للشباب لا لكبار السن، وأُخرى لم يعد لديها أي سرير شاغر لاستقبال المرضى”، موضحًا أنّ “الصليب الأحمر كان ينقل مصابين إلى النبطية والهرمل وعكار وغيرها من المناطق، وهو مستنفر ومدرَّب للقيام بمهمّة نقل المرضى، ومستمر بالقيام بذلك على كامل الأراضي اللبنانية”. وأكّد أنّ “هناك أشخاصًا يموتون في منازلهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كتانة: مستشفيات بيروت غير قادرة على الاستيعاب.. وهناك أشخاص يموتون في منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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