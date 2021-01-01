لبنان | فقدنا السيطرة على كورونا.. ومستشفيات بيروت “مفولة”

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آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 9:08 مساءً
كورونا لبنان
أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، في حديث تلفزيوني، أن لبنان فقد السيطرة على فيروس كورونا المستجد بسبب الفوضى التي كانت قائمة في الأسابيع الماضية، لافتاً إلى أنه منذ بداية شهر كانون الأول الماضي حتى اليوم دخل نحو 100 مريض العناية الفائقة.
وأشار عراجي إلى عدد الوفايات بلغ 422 خلال شهر واحد، موضحاً أن نسبة الإشغال في العناية الفائقة تجاوزت الـ90%، كاشفاً أن لجنة الصحة النيابية قد تصدر توصية بإغلاق البلد.
من جهته أكد الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة أن “مستشفيات بيروت لم تعد قادرة على استيعاب اصابات جديدة بـ”كورونا” وندرس إمكانية نقل المصابين إلى مستشفيات خارج بيروت وجبل لبنان”.
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