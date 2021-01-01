لبنان | توتر أمني في الهرمل.. قتيل وجريحان بإطلاق نار على سيارة في حي سوق الضيعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 09:16 مساءً - منذ 54 دقيقة

ذكرت مصادر محلية من مدينة الهرمل أنّ مجهولين أقدموا مساء اليوم الجمعة، على إطلاق النار باتجاه سيارة “رابيد” في منطقة الهرمل – سوق الضيعة، ما أدى إلى مقتل شخص من آل علام، في حين أصيب شخصان آخران من آل علوه بجروح، كانوا داخل السيارة.

وعلى الأثر، حضرت سيارات الإسعاف، وجرى نقل الشبان الـ3 إلى مستشفى البتول في الهرمل.