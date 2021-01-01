لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا بحسب البلدات والمناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة تزايد حالات كورونا في لبنان بشكل كبير نشرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث الجدول اليومي الذي يظهر كيفية توزع الاصابات الجديدة بفيروس كورونا بحسب المناطق والبلدات اللبنانية. وكانت الوزارة قد أعلنت تسجيل 2385 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة الى 11 حالة وفاة.

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