لبنان لا يزال يسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، “تسجيل 2385 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 183888 حالة”.
وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 2381 حالة إصابة بين المقيمين و4 حالات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1466”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1133، من بينها 454 حالة في العناية المركّزة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | في أول أيام 2021.. هكذا بلغت إحصائيات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.