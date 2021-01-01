لبنان | في أول أيام 2021.. هكذا بلغت إحصائيات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 2385 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 183888 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 2381 حالة إصابة بين المقيمين و4 حالات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1466”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1133، من بينها 454 حالة في العناية المركّزة”.