لبنان | حاصرتها النيران داخل منزلها … إنقاذ مواطنة في شكا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 24 دقيقة إنقاذ مواطنة في شكا أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام أن عناصر من الدفاع المدني تمكنوا من إنقاذ مواطنة حاصرتها النيران داخل منزلها في شكا. وعمل العناصر على تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لها ميدانيا للتأكد من صحتها. وتم إخماد الحريق الذي شب داخل المنزل، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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