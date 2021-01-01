لبنان | عراجي: أشفقوا على أحبائكم وارأفوا بسلامة مجتمعكم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تساءل رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي عن “غاية المهملين والمتنكرين لأبسط مفاهيم الحماية الشخصية والتباعد الإجتماعي المفترض في حده الأدنى من وباء كورونا”.

وقال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: “ان رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية، واذ يرصد يوميا بانتباه وترقب شديدين مسار التزايد والإرتفاع العددي المتسارع والمرعب لإصابات وباء كورونا بين أفراد المجتمع اللبناني في المحافظات والمناطق والمدن والقرى اللبنانية كافة، وكذلك بين المقيمين كافة على الأراضي اللبنانية، هاله الإستلشاء والإهمال لأبسط تدابير السلامة الصحية المفترضة لتجنب وباء كورونا، وكذلك الإهمال المتمادي بل والمتعمد للقرارات والتعاميم والمذكرات والتوجيهات الصادرة، بدءا من منظمة الصحة العالمية، مرورا بوزارة الصحة العامة، ولجنة الصحة العامة النيابية، وكذلك اللجنة الوزارية المكلفة، وسائر الهيئات الصحية في الدولة اللبنانية، وهو يتساءل عن غاية المهملين والمتنكرين لأبسط مفاهيم الحماية الشخصية والتباعد الإجتماعي المفترض في حده الأدنى؛ فإذا كانت مكابرتهم أو عدم قناعتهم، بوجود الوباء أصلا، وراء تصرفهم فليراعوا عائلاتهم وأحباءهم بالحد الادنى”.

أضاف: “إن النائب عراجي، لن يلجأ لا إلى مناشدتهم ولا إلى استصراخ ضمائرهم، فليس لجرح بميت إيلام، فقط يدعوهم الى الإشفاق على أحبائهم وتحديدا المرضى والمسنين بينهم، وليرأفوا بسلامة مجتمعهم الذي يؤويهم، ولو بالحد الأدنى المتيسر، لأنهم اذا خسروه فستلفظهم المجتمعات الأخرى لئلا يصيبها وباء أشد فتكا وهو وباء الإهمال” .

وختم عراجي: “ان كتب التاريخ وسير معاناة الشعوب القريبة والبعيدة حافلة بالكثير ممن أساءوا لشعوبهم عن قصد أو عن إهمال، ولكن نادرا ما ذكر التاريخ افرادا نحروا أحباءهم على “مذبح” جهلهم وإهمالهم”.