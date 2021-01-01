لبنان | المطران عودة للمسؤولين: الشعب غاضب وحاقد عليكم ‏

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ 35 دقيقة

أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس ‏عودة أنّه “من المؤسف أنّ السلطة غير قادرة على كشف الحقيقة ‏وعلى وقف الانهيار وعلى اتخاذ خطوة إنقاذية واحدة وكلفة الانتظار ‏باهظة جداً والشعب وحده يدفع الثمن‎”.‎

وقال في عظته: “أيها المسؤولون، ألا يهزّ ضمائركم وضع اللبنانيين؟ ‏ألا يدمي قلوبكم أنينهم ومعاناتهم، وفيهم من ليس لديه ما يطعم أولاده؟ ‏هل سمعتم أمنية اللبنانيين: أن ترحلوا؟ الشعب غاضب وحاقد عليكم ‏ويريدكم أن ترحلوا. إن كان لا يهزّكم مشهد بيروت المدمّرة ألا يهزّكم ‏رأي شعبكم بكم؟‎”.‎