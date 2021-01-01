لبنان | المطران عودة للمسؤولين: الشعب غاضب وحاقد عليكم ‏

المطران عودة
أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أنّه “من المؤسف أنّ السلطة غير قادرة على كشف الحقيقة وعلى وقف الانهيار وعلى اتخاذ خطوة إنقاذية واحدة وكلفة الانتظار باهظة جداً والشعب وحده يدفع الثمن”.
وقال في عظته: “أيها المسؤولون، ألا يهزّ ضمائركم وضع اللبنانيين؟ ألا يدمي قلوبكم أنينهم ومعاناتهم، وفيهم من ليس لديه ما يطعم أولاده؟ هل سمعتم أمنية اللبنانيين: أن ترحلوا؟ الشعب غاضب وحاقد عليكم ويريدكم أن ترحلوا. إن كان لا يهزّكم مشهد بيروت المدمّرة ألا يهزّكم رأي شعبكم بكم؟”.
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