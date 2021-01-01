لبنان | وفاة امرأة جراء الرصاص الطائش في بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ ساعتين

توفيت السورية “ح.ع.ج” إثر إصابتها برصاصة طائشة اخترقت رأسها ‏داخل مخيم الطيبة للنازحين السوريين منتصف ليل أمس الخميس، ‏احتفالاً برأس السنة الجديدة‎. ‎ونقلت إلى براد مستشفى دار الامل الجامعي ‏في بعلبك‎.‎

في سياق متصل، قُتلت نازحة سورية في الطيّبة قرب بعلبك وجرح ‏‎3‎‏ ‏مواطنين ‏في المنطقة بسبب الرصاص العشوائي المتفلّت الذي أُطلق ‏عند ‏منتصف الليل احتفالاً برأس السنة الجديدة‎.‎

وأصيب طفلٌ في الشويفات وشخص في طرابلس نتيجة ‏الرصاص ‏الطائش أيضاً، بحسب المعطيات الأولية‎.‎

وأوقف الجيش، هذا الصباح، ‏‎7‎‏ اشخاصٍ في طرابلس ممّن ‏أطلقوا ‏الرصاص العشوائي‎.‎

يذكر أن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلـي أعلنت ‏أن ‏اطلاق النار ‏بمناسبة رأس السنة الميلادية ممنوع وان آفة ‏إطلاق النّار العَشوائي ‏تُشكّل تهديدًا لأمن المُجتمع وترويعًا ‏للسكّان الآمنين، بينما يُصرُّ بعض ‏الأشخاص على اعتبارها ‏وسيلةً للتّعبير في المناسبات المتنوّعة، مع ‏علمهم الأكيد أنّ ‏فعلهم هذا قد يؤدّي إلى قتل وإيذاء العديد من الأبرياء.‏

لذلك، طلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ‏المواطنين التّعبير ‏بصورةٍ سلميّة وحضاريّة، وعدم إطلاق ‏النّار بأيّ شكلٍ من الأشكال.‏

و كذلك أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن ‏اللبناني أن ‏عناصرنا ستكون صارمة جدًا خلال ليلة رأس ‏السنة لضمان تطبيق ‏الإجراءات الوقائية.‏