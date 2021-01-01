لبنان | مجلس الامن في اجتماع سري: لبنان في مرحلة الاخطر وجوديا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ 23 ثانية

يتقلب اللبنانيون على جمر الازمات المالية والسياسية والمعيشية التي تزداد تفاقما في كل يوم،فيما المسؤولون فيه منصرفون الى تقاسم ‏ما تبقى قائما من الادارات والمؤسسات العامة ، التي فقدت مقوماتها غير ابهين بالمناشدت الداعية الى وقف النهج القائم وتشكيل ‏حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين ، تعمل على تنفيذ الاصلاحات من اجل مدها بالمساعدات المالية اللازمة للنهوض ‏بالبلاد من ازماتها‎ . ‎

وفي حين يربط الممسكون بقرار الحل والربط حكوميا وامنيا الامور بالاستحقاقات الخارجية ، ومنها تسلم الرئيس الاميركي المنتخب ‏جو بايدن مهامه في البيت الابيض وما قد يحدثه ذلك من متغيرات في السياستين الاقليمية والعالمية ، تكشف اوساط دبلوماسية ان ‏مجلس الامن الذي عقد اوائل الاسبوع المنصرم جلسة ناقش خلالها الاتفاق النووي مع ايران ، التأم على هامشها في اجتماع ثان جرى ‏فيه عرض للاوضاع في لبنان واستمع الى تقرير من 7 صفحات أعدته الدائرة العسكرية والاستخبارية في الامم المتحدة ، أعتبر أن ‏لبنان يمر في مرحلة هي الاخطر وجوديا منذ نشأته تضاهي ما شهده من فتن واحداث في العامين 1860 و1975 خصوصا على ‏الصعيدين المالي والكياني‎ . ‎

وتضيف :كما انه تم ابان الاجتماع الاضطلاع على شرح قدمه ممثل الامين العام في لبنان يان كوبيتش عن رؤيته للمستجدات اللبنانية ‏والمعالجات الممكنة .وأنه جرى تزويد الفاتيكان بمحضر هذا الاجتماع ،كما تم تسريب نسخة منه الى احد المراجع اللبنانية فيما تم ‏حجبه حتى عن الوزارة المعنية التي كان يفترض ان تتسلمه عبر الدائرة الدبلوماسية في وزارة الخارجية‎. ‎