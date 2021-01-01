لبنان | القاضي عبود اطلع على الاجراءات المتخذة لمواكبة احتفالات ليلة ‏رأس السنة

مروان عبود
جال محافظ بيروت القاضي مروان عبود جال في بعض أحياء وشوارع العاصمة متفقداً نقاط تمركز عناصر فوج اطفاء بيروت في منطقة الكرنتينا الفوروم دو بيروت، ساحة الشهداء، بشارة الخوري، السوديكو، ساحة ساسين، اوتيل ديو، قصقص، طريق الجديدة، محيط حرج بيروت، كورنيش المزرعة، الباشورة، عين المريسة، حيث اطلع على الاجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الاحتفالات المرتقبة بليلة رأس السنة.
وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود جال في بعض أحياء وشوارع العاصمة متفقداً نقاط تمركز عناصر فوج اطفاء بيروت في منطقة الكرنتينا، الفوروم دو بيروت، ساحة الشهداء، بشارة الخوري، السوديكو، ساحة ساسين، اوتيل ديو، قصقص، طريق الجديدة، محيط حرج بيروت، كورنيش المزرعة، الباشورة، عين المريسة، حيث اطلع على الاجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الاحتفالات المرتقبة بليلة رأس السنة، لجهة تأمين السلامة العامة للمواطنين ومد يد العون ومساعدتهم عند حصول أي طارئ.
كما جال المحافظ عبود على نقاط تمركز عناصر فوج حرس بيروت المنتشرة في أرجاء العاصمة والتي تعمل على تسيير الدوريات الراجلة والسيارة بين الأحياء وأمام أماكن السهر في العاصمة لنشر الطمأنينة لدى المواطنين في مدينة بيروت.
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