لبنان | تجمعات خجولة في بيروت خلافاً للأعوام الماضية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

بدت هذه السنة مختلفة عن السنوات الماضية، إذ بدت ساحة الشهداء من ‏الضوضاء وزحمة المحتفلين على عكس احتفال رأس السنة الفائت‎. ‎

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في وسط بيروت المثقل بالهموم والأزمات من كورونا الى الانفجار، ‏وُجدت تجمعات محدودة لناس يتمشون ويلتقطون الصور أمام الزينة ‏الخجولة‎.‎

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أما في مار مخايل والجميزة، فحاول مظاهر العيد والاحتفال الانتصار ‏رغم عام قسا على العاصمة وأبنائها. ‏

يخال للناظر إلى الحانات التي التزمت بالتدابير الوقائية، على وقع ‏خطوات منتظمة لعناصر القوى الأمنية المولجة مراقبة التحرّكات وضبط ‏المخالفين، أنّ الليلة ما هي سوى ليلة عادية باردة من ليالي كانون، رغم ‏تواجد الساهرين الذين أعطى وجودهم معنى بيروتياً رمزياً في مكان لا ‏يزال يعيش آثار الانفجار الرهيب‎.‎

‎ ‎وقد كثفت القوى الأمنية دورياتها في المكان، وسط اهتمام من عدسات ‏الوكالات الأجنبية بتوثيق اللحظة‎. ‎

وفي جبيل، وثقت عدسة الزميل مارك فياض مشهد المقاهي الفارغة، ‏والحركة شبه المعدومة في ظل توعد البلدية بقمع أي مخالفات لاجراءات ‏الوقاية من كورونا الذي سجّل عداده في اليوم الأخير من السنة نحو ‏‏3500 إصابة‎.‎