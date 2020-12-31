كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 09:54 مساءً - منذ ساعتين مصلحة الليطاني وزعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تقريرا يتضمن ابرز الاجراءات التي اتخذتها خلال عام 2020 لحماية الموارد المائية وتطوير مشاريعها. ولمعرفة ما تضمنه التقرير، اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مصلحة الليطاني توضح في تقرير لها أبرز إجراءاتها لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.