لبنان | بهاء الحريري: كل عام و أنتم بناة للوطن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 08:00 مساءً - منذ دقيقة واحدة آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2020 7:59 مساءً الشيخ بهاء الحريري غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً ” كل عام ولبنان بخير” واضاف “مر لبنان بعاصفة من الأزمات في ال ٢٠٢٠، لكن العالم بأسره يعلم بأننا شعب لا ينحني و لا يقف عند أزمة أو كارثة بل يستمر بعزيمة صلبة و تحدٍ للصعاب ورغبة شديدة بالحياة الكريمة. كل عام و أنتم بناة للوطن”.

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