لبنان | لبنان ضحية السلاح المتفلت للميليشيات غير الشرعية

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لبنان ضحية السلاح المتفلت للميليشيات غير الشرعية
اعصار من الأزمات يضرب لبنان، يكاد يطيح باقتصاده وماليته، وبلقمة عيش شعبه. فما يعيشه اللبنانيون اليوم لم يمّر عليهم حتى في الحرب الاهلية، شحّ في الدولار وارتفاع سعر صرفه الى حدود خيالية وسط توقعات لخبراء اقتصاديين بأن يتجاوز العشرة الاف ليرة، قيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب، ارتفاع الاسعار بشكل قياسي، برادات خاوية وبطالة تنهش السواد الاعظم من الناس، المجاعة اطلت برأسها، الاستثمارات الخارجية باتت من الماضي، الثقة العربية والدولية انتهت، والسبب الرئيسي وراء كل ذلك السلاح غير الشرعي الذي افقر البلد وازهق حياة الالاف.
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