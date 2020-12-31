لبنان | “الصحة” تدّعي على إعلاميّة… والتهمة نشر تغريدة “كاذبة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 06:06 مساءً - منذ 57 دقيقة

قدمت وزارة الصحة العامة، بشخص وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بشكوى الى هيئة القضايا في وزارة العدل تتضمن طلباً بالإدعاء على الإعلامية هنادي عيسى بجرم الإفتراء وترويج المعلومات الكاذبة وإثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، مع طلب التعويض عن العطل والضرر.

وقد أُرفقت الشكوى بملف يتعلق بتغريدة كاذبة نشرتها عيسى على حسابها عبر التويتر أكدت فيها” أن أرقام الوفيات التي تعلن في لبنان بسبب الكورونا ليست حقيقية” مشيرة الى حالة حصلت معها تتعلق بوفاة خالها بسبب السرطان ورفض المستشفى تسليم الجثة الا بعد توقيع الأهل على مستند يفيد عن موت المريض بسبب الكورونا وقبض مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية”.

وبناء على هذه التغريدة، قامت مواقع إلكترونية عدة منها بتبني ونشر التغريدة إضافة الى مجموعات عبر الواتساب.

وورد في طلب الإدعاء أن “مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزف الحلو ومستشار وزير الصحة للشؤون الإعلامية السيد رضا الموسوي إستفسرا عن الموضوع بحيث جرى الإتصال بالإعلامية المشار اليها للإستحصال على المعلومات المتعلقة بالمريض المتوفي والمستشفى المعني، فكان جواب عيسى بأن المعلومات الواردة في تغريدتها عن دفع الأموال لذوي المتوفين بالكورونا هي معلومات متناقلة على لسان أشخاص عدة، ما يشير الى عدم المصداقية وتضليل الرأي العام”.