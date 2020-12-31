لبنان | تدابير مشددة للجيش بمناسبة رأس السنة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

اتخذت قيادة الجيش اليوم الخميس، وبمناسبة رأس السنة تدابير مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، لتأمين المرافق السياحية والتجارية والاقتصادية.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم إطلاق النار ابتهاجاً بحلول رأس السنة الجديدة والتجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وإنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء.

ولمناسبة رأس السنة الميلادية، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن وحدات الجيش باشرت بتنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، لتأمين المرافق السياحية والتجارية والاقتصادية.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم إطلاق النار ابتهاجاً بحلول رأس السنة الجديدة والتجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وإنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء، مع التأكيد على أن أي مخالفة بهذا الشأن سوف تعرّض مرتكبيها للملاحقة القانونية.