لبنان | عون: نعمل لتحمل السنة الجديدة معالجة الأوضاع الاقتصادية

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الرئيس ميشال عون
بمناسبة عيد رأس السنة، غرد رئيس الجمهورية ميشال عون ميشال عون آخر تغريدة له.
وكتب عبر “تويتر”: “نعمل لكي تحمل السنة الجديدة معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لا سيما بعد جريمة التفجير في مرفأ بيروت، ما يستوجب تشكيل حكومة فاعلة يؤمل الا يتأخر تشكيلها اكثر مما حصل”.
يذكر أن الوضع الاقتصادي لا يزال يتدهور أكثر فأكثر في ظل تعثر تشكيل الحكومة لأسباب مجهولة.
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