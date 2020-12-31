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لبنان | الدفاع المدني: 28 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ ساعتين
الدفاع المدني

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكن عناصر من الدفاع المدني،، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد12) :

* أعشاب (عدد5) : بلاط – صير الغربية – راس المتن – قرطبا – صوفر.

* منازل (عدد2) : حبوش – حارة حريك.
* سيارات(عدد1) : سيارات وإطارات قديمة في طرابلس.
* مؤسسات (عدد1) : داخل مشغل لتصليح السيارات في قبرشمون.
* كهرباء (عدد1) : أسلاك كهربائية في برج البراجنة.
* نفايات (عدد1) : وأعشاب في دورس.
* مختلف (عدد1) : اطارات قديمة في جل البحر.

– نقل وإسعاف (عدد14) :

* حوادث (عدد10): حارة حريك (*2)- بربور – الغبيري – إده – المنصورية – ساحة الشهداء – غادير – طريق صيدا قديمة – الحمرا.

* حوادث سير(عدد3): طريق عام الشبريحا ونقل جريحة إلى المستشفى – حبوب ونقل جريح إلى المستشفى – طريق عام طيردبا ونقل جريح إلى المستشفى.

* نقل جثث (عدد1) : من النعص/بكفيا إلى المستشفى.

-إغاثة وإنقاذ(عدد2) : فتح باب منزل في الحازمية – نقل مصاب إثر احتراق سيارته على طريق حبوب إلى المستشفى.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 28 مهمة.

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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