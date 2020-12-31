لبنان | وزارة السياحة: للالتزام بالمعايير والشروط الوقائية والصحية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2020 9:07 صباحًا

شددت وزارة السياحة اليوم الخميس على المواطنين بمناسبة رأس السنة بضرورة الإلتزام بالمعايير والشروط الوقائية والصحية الصادرة عن الوزارات المعنية.

وناشدت كل مواطن أن يكون رقيباً على نفسه وعائلته تفادياً لانتقال العدوى بشكل مرتفع، خصوصاً بعد تبيّن ارتفاع نسبة المصابين من دون اعراض ظاهرة عليهم.

وصدر عن وزارة السياحة البيان الآتي:

“بعد التزايد الكبير في عدد الوفيات وعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ومع ارتفاع نسبة الإشغال لعدد الأسرّة في المستشفيات والتي تجاوز بمعظمها 90% بحسب وزارة الصحة العامّة، تذكّر وزارة السياحة المؤسسات السياحية والمطعمية كافة، وجميع المواطنين الذين ينظمون مساء اليوم سهرات وحفلات عامّة وخاصّة، بضرورة الإلتزام بالمعايير والشروط الوقائية والصحية الصادرة عن الوزارات المعنية.

وتناشد كل مواطن أن يكون رقيباً على نفسه وعائلته تفادياً لانتقال العدوى بشكل مرتفع، خصوصاً بعد تبيّن ارتفاع نسبة المصابين من دون اعراض ظاهرة عليهم.

وتؤكّد أنها رفعت نسبة الجاهزية في قسم الضابطة السياحية وقسم الشرطة السياحية إلى حدّها الأقصى، حيث سيتم إقفال المؤسسات المخالفة من دون سابق إنذار.

وتتمنّى الوزارة لجميع اللبنانيين عاماً مليئاً بالصحة والخير وراحة البال، وللقطاع السياحي أن يعود قطاعاً رائداً في لبنان والعالم العربي كما عرفه الجميع طوال العقود الماضية”.