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لبنان | اليازا: ما تكون بلا رأس السنة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة
حادث سير

حادث سير

غردت “اليازا” عبر حسابها على “تويتر”: “حملة اليازا بعنوان ما تكون بلا رأس السنة….تذكير بعدم تناول الكحول قبل القيادة وعدم إطلاق الرصاص على الاطلاق.

وأضافت: “للاسف لقد كانت سنة كارثية على لبنان والعالم من جراء وباء وخسرنا كثيرا من جراء حوادث السير ومن خلال اطلاق الرصاص في المناسبات”.

وحذّر رئيس جمعية “اليازا” زياد عقل سابقاً في مؤتمر صحافي من مجلس النوّاب من ازدياد نسبة حوادث السّير في لبنان نتيجة عدم إعطاء الأولوية الكافية لسلامة السير في لبنان.

ووجّه عقل أسئلة عدة للحكومة عن أسباب عدم تطبيق قانون السير بشكل صارم ومتواصل وعن الواقع المرير للسلامة المرورية في لبنان.

وأشار إلى “أنّنا بانتظار أن تبدأ الحكومة إعطاء الاهتمام الكافي لسلامة السير في لبنان”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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