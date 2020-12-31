لبنان | اليازا: ما تكون بلا رأس السنة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غردت “اليازا” عبر حسابها على “تويتر”: “حملة اليازا بعنوان ما تكون بلا رأس السنة….تذكير بعدم تناول الكحول قبل القيادة وعدم إطلاق الرصاص على الاطلاق.

وأضافت: “للاسف لقد كانت سنة كارثية على لبنان والعالم من جراء وباء كورونا وخسرنا كثيرا من جراء حوادث السير ومن خلال اطلاق الرصاص في المناسبات”.

وحذّر رئيس جمعية “اليازا” زياد عقل سابقاً في مؤتمر صحافي من مجلس النوّاب من ازدياد نسبة حوادث السّير في لبنان نتيجة عدم إعطاء الأولوية الكافية لسلامة السير في لبنان.

ووجّه عقل أسئلة عدة للحكومة عن أسباب عدم تطبيق قانون السير بشكل صارم ومتواصل وعن الواقع المرير للسلامة المرورية في لبنان.

وأشار إلى “أنّنا بانتظار أن تبدأ الحكومة إعطاء الاهتمام الكافي لسلامة السير في لبنان”.