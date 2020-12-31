لبنان | بالفيديو والصور – حريق كبير في طرابلس

طرابلس- ارشيف
شب مساء اليوم الأربعاء حريق كبير في مدينة طرابلس، أدى إلى احتراق عدد كبير من السيارات. وأدى ماس كهربائي في إحدى السيارات المركونة في مركز لتجمّع السيارات في منطقة محرم طرابلس إلى اشتعالها.
وتسبب الأمر باحتراق عدد كبير من الإطارات المستعملة واقتصرت الأضرار على الماديات.
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