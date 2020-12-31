لبنان | قوى الأمن توضح حقيقة الفيديو المتداول

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قوى الأمن الداخلي
أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الفيديو المتداول عن يزعم ناشروه مقتل صاحب محل مجوهرات من آل المصري في محلّة شتورا بعد طعنه بسكين وسرقة المجوهرات من قبل ثلاثة اشخاص قديم وحصل في مصر.
وطلبت من الذين وردهم الفيديو ارسال التوضيح الى مرسله توخيا للحقيقة”.
وأفادت قوى الأمن الداخلي أنّ “وسائل التواصل تتداول فيديو يزعم ناشروه مقتل صاحب محل مجوهرات من آل المصري في محلّة شتورا بعد طعنه بسكين وسرقة المجوهرات من قبل ثلاثة اشخاص”.
ولفتت إلى أنّ “هذه الحادثة قديمة وحصلت في مصر، وسبق أن نفينا هذا الخبر منذ عدة سنوات. ونطلب من الذين وردهم الفيديو ارسال التوضيح الى مرسله توخيا للحقيقة”.
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