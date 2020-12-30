لبنان | 6 أشهر على نهاية الدعم.. كارثة تهدد لبنان بسبب حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - يعاني لبنان من ظروف اقتصادية صعبة جراء هيمنة حزب الله على موارد الدولة ، وضعف الحكومة الحالية في مواجهة التحديات القائمة.

احتياطيات النقد الأجنبي في لبنان تكفي لتغطية الدعم 6 أشهر فقط، قبل أن تحدث مجاعة، لرفض المجتمع الدولي تقديم المساعدة لوجود حزب الله.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن لبنان يمكنه استخدام ملياري دولار في احتياطيات متبقية للدعم لستة أشهر أخرى، بينما يثير انهيار مالي في البلاد مخاوف من تزايد الجوع.

وأدت أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 إلى انهيار العملة وارتفاع حاد للتضخم.

كارثة اجتماعية

وأثارت نذر نهاية للدعم تحذيرات من الأمم المتحدة من “كارثة اجتماعية”.

وفي مقابلة مع رويترز، أمس الثلاثاء، قال دياب أيضا إن مسؤولين غربيين أبلغوه بأن هناك “قرارا دوليا” بعدم مساعدة لبنان بسبب دور حزب الله المدعوم من إيران في البلاد.

وقال دياب إنه علم فقط بوجود ملياري دولار في احتياطيات أجنبية متبقية للدعم من تعليقات أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي وبثها التلفزيون.

وأضاف قائلا “لقد سألته عدة مرات.. ولم أتلق شيئا رسميا”.

نظام البطاقات

وأوضح دياب أن المبلغ أكبر مما كان متوقعا وسيستمر ” 6 أشهر إذا طبقا نظام البطاقات”.

وعبر عن أمله في التوصل لاتفاق بحلول فبراير/شباط الماضي، بشأن خطة لوقف الإنفاق على الدعم وتوفير المساعدة للفقراء في الوقت نفسه.

ولم يرد متحدث باسم مصرف لبنان حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكان دياب قد تولى منصب رئيس الوزراء قبل عام بمساندة من حزب الله واستقال في أغسطس/آب الماضي، بسبب غضب عام من تفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص في ذلك الشهر.

ويعمل مجلس وزرائه كحكومة تصريف أعمال.

تحقيقات بشأن الانفجار

وإلى جانب ثلاثة وزراء سابقين، وُجهت اتهامات بالإهمال إلى دياب فيما يتعلق بانفجار أغسطس/آب الماضي، لكنه يمتنع منذ ذلك الحين عن المثول للاستجواب، متهما قاضي التحقيق بتجاوز سلطاته.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه لم يتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب التفجير.

وفي وقت سابق، نقل مكتب دياب عنه قوله إن التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي كشف عن أن 500 طن فقط من نترات الأمونيوم انفجرت من 2750 طنا مخزنة بطريقة غير آمنة في المرفأ.

وقال “أين ذهبت (الكمية) المتبقية؟”.

وامتنع مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعقيب.

وقال مستشار لمكتب دياب، الأربعاء، إن رئيس الحكومة لا يتحدث استنادا إلى معلومات مباشرة ولم يطلع على أي تقرير لمكتب التحقيقات الاتحادي بنفسه.

ولم يتسن لرويترز التحقق من محتوى التقرير على نحو مستقل.

وتسببت الكارثة، وهي أحد أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة، في صعوبات شديدة للبنانيين الذين ينزلقون بالفعل في الفقر.

“الأمر لا يتعلق بك” وإنما بحزب الله

ومع نضوب التدفقات الدولارية إلى لبنان، يقوم البنك المركزي بالسحب من الاحتياطيات الأجنبية لدعم ثلاث سلع رئيسية، القمح والوقود والدواء، وبعض السلع الأساسية الأخرى.

وقال دياب إن مجلس الوزراء أرسل إلى البرلمان قبل أسبوع تقريرا يحدد 4 سيناريوهات لإبدال الدعم ببطاقات تموينية لستمائة ألف أسرة، أو أكثر من 2.5 مليون شخص.

ويبلغ عدد سكان البلد المعتمد على الاستيراد حوالي 6 ملايين، من بينهم ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري.

وأحد الخيارات التي وردت في التقرير إلغاء الدعم للوقود والقمح، دون أن يشمل ذلك الدقيق (الطحين)، وإعطاء الأسر 165 دولارا شهريا بدلا من ذلك.

وأشار التقرير أيضا إلى “حاجة لطلب المساعدة من الدول المانحة… لأن 2021 سيكون عاما صعبا”.

وتبادل البنك المركزي والحكومة إلقاء اللوم عن الانهيار الاقتصادي.

وردا على انتقادات بأن عاما تقريبا انقضى بدون خطة، قال دياب إن حكومته واجهت أزمات متعددة.

وأوضح المانحون الأجانب أنهم لن يقدموا انقاذا ماليا للحكومة ما لم تطلق إصلاحات لإنهاء عقود من الفساد، وهو سبب أساسي للأزمة.

وتشعر الدول الخليجية الغنية التي قدمت دعما لإنقاذ لبنان في السابق بانزعاج من اتساع نفوذ حزب الله.

وقال دياب “هم، الأمريكيون والأوروبيون، قالوا لي.. الأمر لا يتعلق بك أنت … لكن هناك قرارا دوليا بالتوقف عن مساعدة لبنان… لأن لديهم مشكلة مع حزب الله”.