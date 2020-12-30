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حسان دياب
أوضح المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه نقلت بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كلاماً منسوباً الى الرئيس دياب بأن الانفجار في مرفأ بيروت نتج عن تفجير صاعق عبر ريموت كونترول.
وأكد المكتب أن هذا الكلام غير دقيق، وهذا الأمر رهن التحقيقات التي يفترض ان تحدد كيفية حصول الانفجار. يذكر أن دياب اعتبر أنّ “أكبر جريمة بحقّ التحقيق ما ارتكبه القاضي فادي صوان من ادّعاءات طالته”.
وسأل دياب في حديث الى موقع “اساس ميديا”، “هل لأنّني لم أنزل إلى المرفأ أصبح أنا المُجرم والفاسِد. وربما القرار ليس قرار صوّان بل من يقف خلفه”.
ورأى دياب أنّ “الانفجار يحتاج الى أدلة مُقنِعة للقول إنّه مجرّد حادث فتقنياً من المؤكّد أنّها تحتاج إلى صاعق لتنفجر وليس مجرّد حريق. والصاعق كان موجوداً وربما تمّ تفجيره بريموت كونترول مع اختيار توقيت مغادرة معظم الموظفين، ومع التذكير بالمواقف الأميركية والإسرائيلية بعد حصول الانفجار”.
وتساءل دياب: “لماذا وصلت المراسلات في شأن نيترات الأمونيوم خلال أسبوعين بين 22 تموز و4 آب حين كان هناك دوام عمل لثلاثة أيام فقط بسبب عطل الأضحى والجيش وتدابير كورونا، فيما المواد موجودة في المرفأ منذ سبع سنوات؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مكتب دياب: الكلام غير دقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.