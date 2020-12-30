لبنان | قوى الأمن تحذّر: طايشة بس بتصيب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 06:07 مساءً - منذ 8 دقائق تحذير من قوى الامن لمناسبة حلول رأس السنة الميلادية وما يرافقه من احتفالات، تُطلق قوى الامن الداخلي هاشتاغ “طايشة بس بتصيب”، من ضمن حملة للتحذير والتوعية من مخاطر إطلاق النار العشوائي وما يمكن أن ينتج عنه من إصابات وضحايا.

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