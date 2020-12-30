لبنان | الجيش يوقف مهربين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 10 دقائق

أوقف عناصر من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بعد عملية مطاردة لسيارة من نوع كيا سوداء اللون في منطقة القصر على الحدود اللبنانية السورية شمال قضاء الهرمل، اللبنانيين ع.ن و م.ع اللذين كانا في داخلها، وهما من منطقة الشمال.

وتبين ان السيارة مسروقة وكانت في طريقها الى الاراضي السورية. وقد نقل الجيش الموقوفين الى احد المراكز العسكرية للتحقيق تمهيدا لتسليمهما مع السيارة الى القضاء المختص.