لبنان | شبكة دعارة في كسروان في قبضة قوى الأمن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2020 3:48 مساءً

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أن “في تاريخ 23 -12 -2020، أوقفت قوة من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية، على متن سيارة من نوع مرسيدس لون أسود، المطلوب للقضاء: ح. إ. (مواليد عام 1983، لبناني) ، وفي حقه 5 مذكرات عدلية بجرم إتجار بالأشخاص، دعارة، وتسهيل دعارة.

وعلى أثر توقيفه، تمت مداهمة شقتين في محلة ساحل علما (كسروان) ، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو: ح. ع. (مواليد عام 1983، سوري)، إضافة إلى توقيف 4 فتيات من الجنسية السورية يعملن في هذا المجال، وهن من مواليد الأعوام: (1991، 1993، 1997).

بالتحقيق معهم من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، اعترف (ح.إ.) بما نسب إليه لجهة تسهيل أعمال الدعارة للموقوفات، والتواصل مع أشخاص بغية استقدام فتيات من الجنسية السورية للعمل في مجال الدعارة في لبنان.

واعترف (ح. ع.) بتنظيم مواعيد للفتيات من خلال التواصل مع الزبائن، وتأمين تنقلاتهن الى الفنادق.

وأودع (ح. إ.) و(ح. ع.) القضاء المختص، فيما تركت الفتيات لقاء سندات إقامة، بناء على إشارته”.