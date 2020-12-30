لبنان | معلومات دياب حول النترات من الـ”FBI” غير رسمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 23 دقيقة حسان دياب صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب البيان التالي: صدرت بعض التفسيرات لكلام الرئيس حسان دياب بشأن تقدير كمية المواد التي انفجرت من نترات الأمونيوم. وللتوضيح فإن الرئيس دياب استند في كلامه إلى معطيات غير رسمية منسوبة الى اف بي أي، ولم يتلق الرئيس دياب تقريراً رسمياً في هذا الخصوص من اف بي أي.

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