لبنان | من هي الشابة اللبنانية التي نجت من إنفجار مطار عدن ؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 25 دقيقة مطار عدن نجت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في اليمن يارا خواجة التي كانت في المطار تستعد للمغادرة حيث أصيبت بشكل طفيف بجروح جراء تواجدها في المطار اثناء التفجير الذي حصل قبل ساعات . وبحسب المعلومات المتداولة ان حالتها الصحية جيدة. يارا خواجة

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