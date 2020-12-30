نقيب الاطباء شرف ابو شرف
طالب نقيب الاطباء شرف ابو شرف باقفال النوادي الليلية والمطاعم التي لا تتقيد بالاجراءات المطلوبة معتبرا انه “ليس هناك اي إمكانية لاستيعاب عدد الإصابات بكورونا وتجربة عيد الميلاد لم تكن جيدة.”
وقال ان “الازمة لن تدوم”، مطالبا برفع قيمة المعاينة وتأمين الحماية الاجتماعية بعد التقاعد.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ابو شرف: لاقفال النوادي الليلية والمطاعم التي لا تتقيد بالاجراءات المطلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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