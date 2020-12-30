لبنان | ابو شرف: لاقفال النوادي الليلية والمطاعم التي لا تتقيد بالاجراءات المطلوبة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

طالب نقيب الاطباء شرف ابو شرف باقفال النوادي الليلية والمطاعم التي لا تتقيد بالاجراءات المطلوبة معتبرا انه “ليس هناك اي إمكانية لاستيعاب عدد الإصابات بكورونا وتجربة عيد الميلاد لم تكن جيدة.”

وقال ان “الازمة لن تدوم”، مطالبا برفع قيمة المعاينة وتأمين الحماية الاجتماعية بعد التقاعد.