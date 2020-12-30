لبنان | الأمن العام يعمم صورة رجل ضائع يعاني من اضطرابات عقلية

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آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2020 1:56 مساءً
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
أعلنت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي، ان ليل تاريخ 29-12-2020 وفي بلدة عكّار العتيقة، عُثر على شخص يعاني من اضطرابات عقلية، ويدعى: رامي صلاح المبارك (مواليد عام 1984، سوري الجنسية).
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعِّمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين يعرفون شيئاً عنه أو عن ذويه، إبلاغهم الحضور الى مخفر بينو في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 360011/06 لإجراء المقتضى القانوني وإعادته إلى أهله.
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