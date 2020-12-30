لبنان | نفق لبنان المظلم!

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آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2020 1:14 مساءً
نفق لبنان المظلم!
دخل لبنان في أتون نفق مظلم لا أحد يعلم نهايته، أزمات اقتصادية ونقدية بالجملة، سعر صرف الدولار وصل إلى ارقام خيالية، يكاد لا يخلو بيت من البطالة، المجاعة بدأت، الفقر في نسب لم يشهدها لبنان من قبل، رفع الدعم بات مؤكداً… اللبنانيون مهددون بالعتمة وفقدان الدواء وعدم القدرة على شراء المواد الغذائية والطبابة والاستشفاء.
الانكماش الاقتصادي وارتفاع الدين العام والعجز المالي هو نتاج تراكمات لنظام سياسي فاسد ولنهج اقتصادي ريعي غير منتج، وقد ظهر فشل النموذج الاقتصادي اللبناني في مواجهة التحديات بل وفي الوقاية من الأزمات، لاسيما مع وجود طبقة سياسية همهّا فقط تعبئة جيوبها حتى وصل بها الامر الى افراغ خزينة الدولة عن “بكرة ابيها”.
نفق لبنان المظلم!
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