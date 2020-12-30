كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 02:02 مساءً - منذ ساعتين اللواء عباس ابراهيم صرّح اللواء عباس ابراهيم بعد لقائه البطريرك الراعي قائلا: “نستطيع ضبط الأمن لمدى بعيد والوضع الاجتماعي سينعكس على بعض التفلتات التي لن تصل الى حد الفلتان والموضوع أصبح موضوع فقر والفقر “كافر”.” وأضاف: “الأمن يتأثر بالسياسة بشكل مباشر لكنه مضبوط.”

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اللواء ابراهيم: الأمن مضبوط والفقر كافر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.