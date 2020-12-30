لبنان | دهم منازل مطلوبين في بعلبك ومصادرة مخدرات وأجهزة لاسلكية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 02:02 مساءً - منذ ساعتين حي الشراونة في بعلبك أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في بعلبك، أن قوة من مخابرات الجيش معززة بوحدات عسكرية دهمت منازل مطلوبين في بلدتي حورتعلا وطليا وحي الشراونة في بعلبك، وصادرت كمية من المخدرات وادوات تستخدم لصناعتها واجهزة لاسلكية يستخدمها المطلوبون، فيما لا تزال الاجراءات الأمنية متواصلة في المنطقة.

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