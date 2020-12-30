لبنان | وزني وقع الترقيات العسكرية في قوى الأمن الداخلي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ 7 ثواني غازي وزني وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني مشاريع مراسيم تتعلق بالترقيات في قوى الأمن الداخلي والتي تشمل الرتب كافة، على أن يصبح المرسوم نافذاً بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

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