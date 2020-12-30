لبنان | عكر وقّعت الترقيات العسكرية في الجيش اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ 40 دقيقة زينة عكر وقعت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر الترقيات العسكرية في الجيش اللبناني والتي تشمل الرتب كافة. وتم إرسالها الى وزيرالمالية لإستكمال التوقيع عليها، على أن يصبح المرسوم نافذًا عقب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عليه.

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