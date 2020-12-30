كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة التهريب من لبنان الى سوريا- ارشيفية غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” قائلا “طريق اللبوة نحو سوريا خمسون شاحنة مازوت في النهار مع مواد غذائية.” وسأل: “اين اصبح ترشيد الدعم؟” وارفق التغريدة بمقطع فيديو.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: التهريب من لبنان الى سوريا.. خمسون شاحنة مازوت يومياً مع مواد غذائية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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