لبنان | ارتفاع في أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين محروقات ارتفع اليوم الأربعاء سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 أوكتان و98 أوكتان 100 ليرة. كما ارتفع سعر المازوت 300 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 اوكتان: 26,000 ليرة

البنزين 98 اوكتان: 26,900 ليرة

المازوت: 18,400 ليرة.

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