لبنان | اللواء ريفي: أيام سلاح حزب الله معدودة.. ومشروع سعد الحريري فشل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي ان لديه الجرأة للتجول في اسواق طرابلس، موجها الشكر الى رئيس الكتائب سامي الجميّل الذي زار اسواق المدينة ولقي الترحاب من أبنائها بخلاف غيره من الشخصيات السياسية.

وردا على سؤال قال ريفي للجديد: “لا اراهن على سعد الحريري واعتبر ان مشروعه فشل”.

وعن ثورة 17 تشرين، شدد ريفي على انها “ثورة الجيل الثاني وليست ثورتنا وليس لنا الحق بقطف ثمارها” ، وأردف:” نحن نراهن عليها ونباركها”.

وجزم اللواء ريفي ان ثورة 17 تشرين عائدة بقوة وستنتصر.

واكد انه لا يعير اي اعتبار للسلاح غير الشرعي، معتبرا ان سلاح حزب الله ايامه معدودة.