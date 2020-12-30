لبنان | توقيف شبّان حاولوا اجتياز السياج التقني في سهل الخيام بإطلاق النار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 01:09 صباحاً - منذ ساعتين قيادة الجيش صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 29/ 12/ 2020 قرابة الساعة 17.00، أوقفت دورية من مديرية المخابرات ثلاثة شبان حاولوا اجتياز السياج التقني في منطقة سهل الخيام وهم في حالة سكر ظاهر، وقد قامت قوات العدو الإسرائيلي على إطلاق النار فوق رؤوسهم. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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